В Луганской области – четверо новых заболевших коронавирусом

В Луганской области зафиксировано четыре новых заболевания COVID-19 за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Отмечается, что двое заболевших из Попаснянского района: один человек был госпитализирован с пневмонией; еще один находился на самоизоляции после возвращения из временно оккупированной территории.



Также коронавирус обнаружен у жителя Северодонецка, который ранее контактировал с заболевшим. В Рубежном один человек был госпитализирован с пневмонией.



За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 171 человека. Из них излечились – 121, лечатся – 49, один пациент умер.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 13 августа в Украине 86140 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1992 летальные, 46216 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1592 новых случая.