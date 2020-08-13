Украина требует от Беларуси освободить незаконно задержанных Реуцкого и Васильева 

Украина обращается к властям Беларуси с требованием как можно скорее освободить незаконно задержанных в Минске украинских правозащитников и журналистов Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает пресс-служба ОП.



Ермак подчеркнул, что Реуцкий и Васильев были задержаны белорусскими правоохранителями без каких-либо законных оснований.



«По информации украинской стороны, они не нарушали никаких законов Республики Беларусь, не принимали участия ни в каких беспорядках или массовых акциях, не имели при себе запрещенных предметов или материалов. Правозащитники посещали Беларусь исключительно для получения достоверной информации о том, что там происходит, и для комментирования последних событий в Минске для украинских средств массовой информации», — сказал Ермак.



При этом он отметил, что свобода слова и свобода свободного передвижения являются базовыми демократическими принципами, которые уважаются во всем мире.



По его словам, МИД Украины через украинское дипломатическое представительство активно работает для скорейшего установления и освобождения всех украинских граждан, задержанных во время последних событий..



Также Ермак подчеркнул, что Украина чрезвычайно ценит добрососедские отношения с Республикой Беларусь.

Реуцкий и Васильев были задержаны белорусскими силовиками вечером 12 августа в Минске. Правозащитникам выдвинуты обвинения по статье о «массовых беспорядках». Где именно удерживаются украинцы до сих пор неизвестно.