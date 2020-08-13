В России хотят закрыть еще один украинский культурный центр. МИД Украины протестует

Власти России намерены ликвидировать Сибирский центр украинской культуры «Серый Клин». Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



«Нам стало известно о том, что российская власть закрывает очередную украинскую организацию в России — это украинская община «Серого Клина», — сказал он на онлайн-брифинге в четверг.



Кулеба отметил, что на 28 августа в Омске запланировано судебное заседание по ликвидации этого центра украинской культуры. «Мы рассматриваем это как продолжение репрессивной политики России против общественных организаций украинцев в России», — подчеркнул он.



Глава МИД напомнил, что это не первая украинская организация, которую ликвидировали в России. В 2010 году была закрыта «Федеральная национальная культурная автономия украинцев в России», в 2012 году — «Объединение украинцев в России», в 2017 году в Москве закрыли библиотеку украинской литературы. В 2019 году генеральная прокуратура России признала «Мировой конгресс украинцев» нежелательной организацией на территории РФ.