Пушилин надеется, что РФ передаст «ДНР» вакцину от коронавируса

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин рассчитывает на то, что РФ проведет вакцинацию от коронавируса в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом он заявил в интервью «РИА Новости Крым».



«Мы за весь этот период со стороны России видели только поддержку. Поэтому, думаю, сможем договориться о том, чтобы провести вакцинацию и жителей ДНР и ЛНР», — сказал он.



По словам Пушилина, в отдельных районах Донетчины хватает тестов и необходимого медоборудования.

11 августа президент России Владимир Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса.



На Западе регистрацию российской вакцины раскритиковали из-за недостаточного количества клинических испытаний.



За время пандемии коронавируса РФ только один раз направила помощь в ОРДЛО в рамках «гуманитарных конвоев». Регулярно в ОРДЛО ездят грузовики с помощью от Международного комитета Красного Креста.



По состоянию на 13 августа «ДНР» признает 2015 случаев коронавируса в ОРДО: 958 человек выздоровели, 115 — умерли.