Президент Владимир Зеленский посоветовал украинцам воздержаться от поездок в Беларусь до стабилизации там обстановки.



«И я бы сейчас советовал украинцам из-за тех случаев, что наши люди там задержаны, воздержаться от поездок в Беларусь, пока не установится более-менее стабильная ситуация», — сказал он во время брифинга в Борисполе.



По его словам, сейчас с белорусской стороной ведутся переговоры об освобождении задержанных соотечественников. На данный момент у Киева есть информация о задержании в Беларуси трех граждан Украины. «Сейчас ведутся переговоры. Мы хотим настойчиво, чтобы нам вернули наших граждан в Украину», — отметил Зеленский.



Президент добавил, что «хочется, чтобы не было смертей, не было пострадавших, чтобы власть [Беларуси] действительно находила диалог со своим, именно своим обществом». «Но пока что то, что мы с вами видим — мы видим, там сложная, нестабильная, серьезная ситуация», — добавил Зеленский.

12 августа в Беларуси были задержаны граждане Украины Константин Реуцкий, Евгений Васильев и Оксаны Алешина. Васильев и Реуцкий — правозащитники из организации «Восток SOS». В Минск они прибыли для подготовки материалов о протестах, которые начались после выборов президента Беларуси.