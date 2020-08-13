«ЛНР» приговорила подростка к 9 годам тюрьмы за убийство несовершеннолетнего

«Верховный суд» группировки «ЛНР» приговорил несовершеннолетнего жителя отдельных районов Луганской области к 9 годам лишения свободы по обвинению в убийстве подростка. Об этом сообщается на сайте «генпрокуратуры ЛНР».



По данным группировки, 31 мая 2018 года подозреваемый нанес несовершеннолетнему гр. К 2 удара кирпичом в район головы. От полученных травм подросток скончался. Инцидент произошел на территории домостроительного комплекса в подконтрольном боевикам Свердловске.



Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый утопил тело потерпевшего в резервуаре, наполненном с жидкостью креозотом, добавили в «формировании».



Подконтрольный группировке Свердловский горрайонный «суд» приговорил парня к 5 годам лишения свободы. На это решение «прокуратура» подала апелляцию, которую удовлетворил «верховный суд», увеличивший срок отбывания наказания подозреваемым до 9-ти лет.