Раде предлагают отменить решение ЦИК о непроведении выборов в 18-ти громадах Донбасса

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3976, предусматривающий проведение местных выборов 25 октября в некоторых громадах Донецкой и Луганской областей, где решением ЦИК выборы проводиться не будут.



Авторы отмечают, что непроведение выборов сельских, поселковых, городских голов ти советов приведет к нарушению гарантированных Конституцией прав граждан принимать участие в управлении государственными делами, права на местное самоуправление, права свободно избирать и быть избранными в органы местного самоуправления.



Депутаты указывают, что в большинстве населенных пунктах, в которых ЦИК объявила проведение выборов невозможным, в период конфликта проводились местные выборы, и выборы президента и народных депутатов.



Инициаторами законопроекта выступили нардепы Вадим Новинский, Виктория Гриб, Сергей Магера, Муса Магомедов и Дмитрий Шпенов.

12 августа на сайте президента Украины появилась петиция с требованием восстановить избирательные права граждан, проживающих в 18-ти громадах Донбасса, где ЦИК не объявил местные выборы.



8 августа Центризбирком на основании выводов Донецкой и Луганской облгосадминистраций признал невозможным проведение местных выборов в 10 громадах Донецкой области и 8 — в Луганской. В частности, выборы не состояться в Северодонецке, Лисичанске, Волновахе, Авдеевке, Угледаре, Торецком, Станице-Луганской, Попасной, Счастье и др. При этом местные и парламентские выборы проходили в Северодонецке и Лисичанске в 2014 — 2019 годах.