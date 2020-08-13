Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Раде предлагают отменить решение ЦИК о непроведении выборов в 18-ти громадах Донбасса

13 августа 2020, 16:10

Раде предлагают отменить решение ЦИК о непроведении выборов в 18-ти громадах Донбасса

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3976, предусматривающий проведение местных выборов 25 октября в некоторых громадах Донецкой и Луганской областей, где решением ЦИК выборы проводиться не будут.

Авторы отмечают, что непроведение выборов сельских, поселковых, городских голов ти советов приведет к нарушению гарантированных Конституцией прав граждан принимать участие в управлении государственными делами, права на местное самоуправление, права свободно избирать и быть избранными в органы местного самоуправления.

Депутаты указывают, что в большинстве населенных пунктах, в которых ЦИК объявила проведение выборов невозможным, в период конфликта проводились местные выборы, и выборы президента и народных депутатов.

Инициаторами законопроекта выступили нардепы Вадим Новинский, Виктория Гриб, Сергей Магера, Муса Магомедов и Дмитрий Шпенов.

12 августа на сайте президента Украины появилась петиция с требованием восстановить избирательные права граждан, проживающих в 18-ти громадах Донбасса, где ЦИК не объявил местные выборы.

8 августа Центризбирком на основании выводов Донецкой и Луганской облгосадминистраций признал невозможным проведение местных выборов в 10 громадах Донецкой области и 8 — в Луганской. В частности, выборы не состояться в Северодонецке, Лисичанске, Волновахе, Авдеевке, Угледаре, Торецком, Станице-Луганской, Попасной, Счастье и др. При этом местные и парламентские выборы проходили в Северодонецке и Лисичанске в 2014 — 2019 годах.

ТЕГИ

Прочее
местные выборы

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:21
«ЛНР» приговорила подростка к 9 годам тюрьмы за убийство несовершеннолетнего
12:37
Пушилин надеется, что РФ передаст «ДНР» вакцину от коронавируса
10:58
«ДНР»: Заболевших коронавирусом уже более 2 тысяч. За сутки – две смерти
10:26
«ДНР» откроет КПВВ «Еленовка» для въезда и выезда 14 августа
09:11
«ЛНР»: Число инфицированных COVID-19 выросло до 626 человек
22:47
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
22:13
Красный Крест направил 45 тонн гуманитарной помощи для ОРДЛО
10:27
 «ДНР»: Число случаев коронавируса возросло до 1980
17:23
ОБСЕ зафиксировала вертолет у неподконтрольного участка украинской границы
14:00
«ДНР» присвоила донецкому техникуму имя Захарченко
10:56
В МИД ФРГ считают невозможным проведение выборов в ОРДЛО
10:14
«ДНР» сообщила о двух умерших и 30 заболевших коронавирусом за сутки
22:02
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
17:24
«ЛНР» приговорила жителя Кадиевки к 7 годам тюрьмы за попытку убийства «военнослужащего»
15:10
День открытой «Еленовки»: в сторону Донецка днем прошли более 150 человек
все новости
17:04
Красный Крест и ООН отправили в ОРДЛО более 100 тонн гумпомощи
16:10
Раде предлагают отменить решение ЦИК о непроведении выборов в 18-ти громадах Донбасса
15:21
«ЛНР» приговорила подростка к 9 годам тюрьмы за убийство несовершеннолетнего
15:20
«Не вернулся домой с работы». В Беларуси задержали еще одного украинца
14:19
Кравчук допустил перенос из Минска переговорной площадки по Донбассу
13:35
Двое военных подорвались на Донетчине: один из них погиб
13:21
Зеленский посоветовал украинцам воздержаться от поездок в Беларусь
12:37
Пушилин надеется, что РФ передаст «ДНР» вакцину от коронавируса
12:28
В России хотят закрыть еще один украинский культурный центр. МИД Украины протестует
12:01
Украина требует от Беларуси освободить незаконно задержанных Реуцкого и Васильева 
11:50
В Луганской области – четверо новых заболевших коронавирусом
11:42
Зеленский назвал темы первого заседания ТКГ при участии Кравчука
11:31
МВД Беларуси сообщило о 7 тысяч задержанных за 4 дня
11:26
Кулеба: Украина отреагирует на результаты выборов в Беларуси после их официального объявления
10:58
«ДНР»: Заболевших коронавирусом уже более 2 тысяч. За сутки – две смерти
все новости
ВИДЕО
Кондиционеры способствуют распространению коронавируса? Вот что известно ►
12 августа, 12:18
В Беларуси продолжаются протесты. Снова начались задержания
11 августа, 22:03
Экономика Донбасса: Между войной, пандемией и политикой. Большой репортаж ►
10 августа, 14:35

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция