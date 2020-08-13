Боевики не открывали огонь по позициям ООС с начала суток

С начала суток незаконные вооруженные формирования не стреляли по позициям украинских военнослужащих на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Потерь среди сил ООС нет.



Вместе с тем украинская сторона зафиксировала одно нарушение договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.



«В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Золотое-5 враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений», — говорится в сводке.