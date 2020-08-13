Суд не возобновил в должности экс-прокурора Кулика

Шестой апелляционный административный суд Киева отказал в удовлетворении апелляционной жалобы экс-прокурора Константина Кулика на решение суда первой инстанции о признании незаконным приказа относительно его увольнения из Генпрокуратуры. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ольгу Шкиль.



«4 августа было постановление об оставлении решения суда первой инстанции без изменений. То есть апелляционную жалобу Кулика Константина Геннадиевича оставили без удовлетворения, а решение Окружного административного суда города Киева - без изменений», - уточнила Шкиль.



27 ноября 2019 года в Генпрокуратуре сообщили, что прокурор Константин Кулик уволен из органов прокуратуры.



Затем 26 декабря 2019 года Кулик подал в ОАСК иск о признании противоправным и отмене приказа о его увольнении из органов прокуратуры, восстановлении на работе, взыскании средней заработной платы за время вынужденного прогула.



Со своей стороны ОАСК 31 марта 2020 года вынес решение об отказе в удовлетворении админиска Кулика.



Экс-прокурор подал апелляцию на данное решение ОАСК.