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В Украине обновлен список «красной зоны» карантина

13 августа 2020, 20:51

В Украине обновлен список «красной зоны» карантина

С понедельника, 17 августа, в «красную» зону из-за распространения коронавирусной инфекции попадут города Самбор (Львовская область), Беляевка (Одесская область), Дубно (Ровенская область), Городенковский и Косовский районы (Ивано-Франковская область), Костопольский и Ровенский районы (Ровенская область) и Кицманский район (Черновицкая область). Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов на странице в Facebook.

Донецкая и Луганская области остаются в «зеленой зоне».

В то же время, Киев попал в «желтую зону». В ней также такие областные центры, как Одесса, Харьков, Луцк, Тернополь, Ровно.

В «оранжевую» зону попали областные центры Львов, Ужгород, Ивано-Франковск и Черновцы, а также города Бурштын и Коломыя (Ивано-Франковская область), Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Роздол, Стрый, Трускавец, Червоноград и Буск (Львовская область), Острог (Ровенская область) и Чертков (Черновицкая область).

Помимо того в «оранжевой» зоне 19 районов Львовской области, три — Закарпатской, по два — Волынской, Одесской и Ровенской и по одному — Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областей.

В красной зоне запрещена работа общественного транспорта, посещение учреждений образования и работа ТРЦ.

Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

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