В белорусских городах продолжаются акции протеста

В Минске и белорусских городах вечером в четверг продолжаются акции протеста, начавшиеся утром. Об этом сообщает «Интерфакс-Запад».



Акции рассредоточены по всей столице. Люди собираются в районе станции метро «Пушкинская», где двумя днями ранее погиб демонстрант; в микрорайонах Серебрянка, где проходили жесткие стычки с ОМОНОм; Уручье, на Немиге, Востоке и других локациях.



Так, например, возле медуниверситета в Минске на акцию солидарности вышли более 300 медиков, около ДК Железнодорожников собрались работники железной дороги и местные жители. В спальных районах города также проходят небольшие акции местных жителей.



Люди пришли с цветами, шарами, плакатами «Нет насилию». Автолюбители поддерживают участников сигналами.



Пока о разгонах и задержаниях не сообщается. В предыдущие дни акции пресекались правоохранительными органами.



Жители Минска по всему городу еще с утра начали выстраиваться в цепочки солидарности.



Акции протеста в Беларуси начались 9 августа. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства.



Общее количество задержанных к утру четверга достигло 6,7 тысяч человек. В ходе акций протеста один человек погиб, более 250 пострадавших госпитализированы.



По данным Белорусской ассоциации журналистов, по данным на вечер четверга известно о 68 фактах задержания журналистов, 23 — остаются задержанными.