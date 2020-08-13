ОБСЕ зафиксировала новые мины под Луганском

Миссия ОБСЕ впервые зафиксировала противотанковые мины на дороге вблизи оккупированного села Сокольники Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.



«11 августа возле западной окраины н. п. Сокольники (неподконтрольный правительству, 38 км к северо-западу от Луганска) мини-БПЛА СММ впервые обнаружил 5 противотанковых мин, установленных поперек дороги, ведущей в направлении н. п. Крымское (подконтрольный правительству, 42 км к северо-западу от Луганска)», - говорится в отчете.



По оценке наблюдателей, они принадлежат вооруженным формированиям.