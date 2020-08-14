Штаб ООС вчера не зафиксировал обстрелов на Донбассе

Пророссийские боевики в четверг не нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Также не зафиксировано боевых потерь среди личного состава Объединенных сил.



В штабе ООС отметили, что украинскими военными задокументировано одно нарушение договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. Так, вблизи неподконтрольного населенного пункта Золотое-5 противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону украинских подразделений.



С начала текущих суток, 14 августа, введенный режим тишины сохраняется в полной мере, добавили в украинском штабе.

На Донбассе с 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля.



После этого обстрелы в регионе не прекратились, но их количество резко уменьшилось.