Беспилотники ОБСЕ глушили под Донецком

Вечером 11 и в ночь на 12 августа беспилотники миссии ОБСЕ подвергался воздействию помех сигнала во время полетов над неподконтрольной территорий Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



Так, БПЛА СММ дальнего радиуса действия подвергался глушению при выполнении полета над районами между неподконтрольными правительству поселками Кисличее и Бетманово.



А также между разрушенным международным аэропортом «Донецк» и неподконтрольным правительству селом Крутая Балка.



Отмечается, что помехи сигнала могли создавать из любого района в радиусе нескольких километров от местоположения БПЛА.