Новый антирекорд: в Украине выявили 1732 случая коронавируса за сутки

За минувшие сутки в Украине выявлено 1 732 заболевших коронавирусом, что является абсолютным антирекордом за все время пандемии. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга коронавируса СНБО.



Кроме того, за сутки 581 человек выздоровел, а 19 — умерли.



За все время исследований в Украине подтверждено 87 872 случая заболевания COVID-19. Из них 46 797 человек выздоровели, а 2 011 — скончались. Продолжают болеть 39 064 человека, что на 1 132 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число заболевших коронавирусом за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (205), во Львовской (184), в Одесской области (160), в Киеве (158), в Черновицкой области (154), в Ивано-Франковской (143), в Ровенской (120) области.



Ситуация в регионах:

У властей Украины нет данных по заболеваемости в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.



Вчера, 13 августа, был установлен предыдущий антирекорд — 1 592 новых заразившихся за сутки.