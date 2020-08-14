Жительницу Донетчине осудили условно за участие в организации «референдума»

Суд приговорил жительницу поселка Великая Новоселка Донецкой области осуждена к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком один год за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



По данным следствия, в мае 2014 обвиняемая активно участвовала в организации и проведении «референдума» в помещении Великоновоселковского районного культурно-оздоровительного комплекса в качестве члена «участковой избирательной комиссии».



Обвинительный приговор вынесен по ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).