«ДНР» за сутки зарегистрировала 42 новых случая заболевания COVID-19

Так называемый «минздрав» группировки «ДНР» за минувшие сутки зарегистрировал 42 новых случая заболевания COVID-19. Утверждается, что из них 9 случаев обнаружено у приехавших из Украины.



Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее, из них 11 медицинских работника. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.



Таким образом число случаев коронавируса, которые признает группировка «ДНР» увеличилось до 2057. Из них на лечении – 964 пациента, выписаны – 978 человек, летальных случаев – 115.