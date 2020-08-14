Абитуриентам с неподконтрольных территорий продлили срок подачи документов в вузы

Прием документов для абитуриентов с временно оккупированных территорий Украины продлен до 23 октября. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.



«В этом году для детей со временно оккупированных территорий прием на бюджетную форму обучения продлен до 23 октября. Они могут в спокойном режиме готовиться, приезжать в Украину и поступать в наши вузы до 23 октября 2020 года», — сказал Витренко в эфире телеканала ДОМ.



Он отметил, важность того, чтобы дети с неподконтрольных территорий «дали сигнал» о желании учиться в украинских вузах. Для этого есть разные способы коммуникации.



«Самая главная особенность для этих детей — это то, что они должны нам дать хотя бы какой-либо сигнал, что они хотят учиться в Украине. Средствами официальной почты, электронной, средствами неофициальными — через Viber, Telegram, Facebook. То есть они могут использовать любой электронный ресурс для того, чтобы подать нам знак, что они здесь хотят учиться. В ответ они получат официальное приглашение и подробную инструкцию, что им делать», — рассказал Витренко.