Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Луганской области зафиксировано пять новых заболевших коронавирусом

14 августа 2020, 12:04

В Луганской области зафиксировано пять новых заболевших коронавирусом

В Луганской области зафиксировано пять новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает облгосадминистрация.

Отмечается, что четверо заболевших из города Северодонецк: трое из круга ранее установленных контактных лиц; еще один прошел ПЦР-исследования с профилактической целью. В Новоайдарском районе заболевший был госпитализирован с пневмонией.

За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 177 человек. Из них выздоровел - 121; лечатся – 55, зафиксирован один летальный случай.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 14 августа в Украине - 87 872 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 2011 летальных, 46797 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1732 новых случая.

ТЕГИ

Места
Луганская область
Прочее
коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:34
«А живу я надеждой на лучшее время!» В Донецке выпустили почтовые марки и конверты с Виктором Цоем
11:24
«ЛНР»: Местный житель подорвался на взрывном устройстве в районе Обозного
11:16
Абитуриентам с неподконтрольных территорий продлили срок подачи документов в вузы
10:46
«ДНР» за сутки зарегистрировала 42 новых случая заболевания COVID-19
09:24
«ЛНР»: Количество заболевших коронавирусом увеличилось до 628
08:22
Беспилотники ОБСЕ глушили под Донецком
23:01
ОБСЕ зафиксировала новые мины под Луганском
15:21
«ЛНР» приговорила подростка к 9 годам тюрьмы за убийство несовершеннолетнего
12:37
Пушилин надеется, что РФ передаст «ДНР» вакцину от коронавируса
10:58
«ДНР»: Заболевших коронавирусом уже более 2 тысяч. За сутки – две смерти
10:26
«ДНР» откроет КПВВ «Еленовка» для въезда и выезда 14 августа
09:11
«ЛНР»: Число инфицированных COVID-19 выросло до 626 человек
22:47
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
22:13
Красный Крест направил 45 тонн гуманитарной помощи для ОРДЛО
10:27
 «ДНР»: Число случаев коронавируса возросло до 1980
все новости
12:53
Лукашенко начал совещание словами: «Я пока живой и не за границей»
12:34
«А живу я надеждой на лучшее время!» В Донецке выпустили почтовые марки и конверты с Виктором Цоем
12:31
Кабмин изменил критерии деления стран на «красную» и «зеленую» зоны
12:04
В Луганской области зафиксировано пять новых заболевших коронавирусом
11:47
Зеленский: Власть работает над освобождением четвертого украинца из белорусского СИЗО 
11:46
В Беларуси к протестам присоединяются рабочие предприятий
11:24
«ЛНР»: Местный житель подорвался на взрывном устройстве в районе Обозного
11:16
Абитуриентам с неподконтрольных территорий продлили срок подачи документов в вузы
10:50
Трех украинцев выпустили из СИЗО в Беларуси. Среди них правозащитники «Восток SOS»
10:46
«ДНР» за сутки зарегистрировала 42 новых случая заболевания COVID-19
09:24
«ЛНР»: Количество заболевших коронавирусом увеличилось до 628
09:02
Новый антирекорд: в Украине выявили 1732 случая коронавируса за сутки
08:48
Жительницу Донетчине осудили условно за участие в организации «референдума»
08:23
Штаб ООС вчера не зафиксировал обстрелов на Донбассе
08:22
Беспилотники ОБСЕ глушили под Донецком
все новости
ВИДЕО
Кондиционеры способствуют распространению коронавируса? Вот что известно ►
12 августа, 12:18
В Беларуси продолжаются протесты. Снова начались задержания
11 августа, 22:03
Экономика Донбасса: Между войной, пандемией и политикой. Большой репортаж ►
10 августа, 14:35

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция