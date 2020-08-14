В Луганской области зафиксировано пять новых заболевших коронавирусом

В Луганской области зафиксировано пять новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает облгосадминистрация.



Отмечается, что четверо заболевших из города Северодонецк: трое из круга ранее установленных контактных лиц; еще один прошел ПЦР-исследования с профилактической целью. В Новоайдарском районе заболевший был госпитализирован с пневмонией.



За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 177 человек. Из них выздоровел - 121; лечатся – 55, зафиксирован один летальный случай.



По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 14 августа в Украине - 87 872 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 2011 летальных, 46797 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1732 новых случая.