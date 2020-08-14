Кабмин изменил критерии деления стран на «красную» и «зеленую» зоны

Кабмин оставил один критерий для определения иностранного государства как страна со значительным распространением коронавируса. Об этом говорится в постановлении правительства № 712 от 12 августа.



Теперь государством с широким распространением COVID-19 теперь является такое, в котором количество новых случаев регистрации заболевания на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине.



Ранее было два критерия определения государства как такого, где есть значительное распространение коронавируса.



В частности, Украина включала в «красный список» государства, где количество новых случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышал аналогичный показатель в Украине, или же если прирост числа инфицированных в них за последние 14 дней превышает аналогичный за прошедшие 14 дней на 30%.



Все прибывшие в Украину из «красной зоны» провести 14 дней в изоляции, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы. Иностранцы при въезде должны иметь полис медицинского страхования.



В Кабмине напомнили, что перечень государств с широким распространением COVID-19 формируется Министерством здравоохранения и пересматривается каждые семь дней.