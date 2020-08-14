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«А живу я надеждой на лучшее время!» В Донецке выпустили почтовые марки и конверты с Виктором Цоем

14 августа 2020, 12:34

«А живу я надеждой на лучшее время!» В Донецке выпустили почтовые марки и конверты с Виктором Цоем

Иллюстрация: «Почта Донбасса» Иллюстрация: «Почта Донбасса»

Почтовое предприятие группировки «ДНР» «Почта Донбасса» выпустило почтовый блок и конверты первого дня, посвященные лидеру группы «Кино» Виктору Цою. Об этом сообщается на сайте предприятия.

Отмечается, что вся филателистическая продукция стилистически выдержана в двух основных тонах, любимых цветах Цоя — черном и желтом. Блок состоит из двух марок. В качестве фона выбрано характерное изображение солнечного затмения, которое было на обложке музыкального альбома «Звезда по имени Солнце».

Также в «Почте Донбасса» рассказали, что тематическую марку «Звезда по имени Солнце» «украшает изображение живописно расположенных обложек виниловых пластинок с записями всех музыкальных альбомов группы «Кино». Верхняя пластинка — «Звезда по имени Солнце» — последний прижизненный музыкальный альбом Виктора Цоя. На марке «Виктор Цой» размещена фотография музыканта.

На лицевой и оборотной стороне конверта первого дня «Цой жив» размещены цитаты из песен группы «Кино». На лицевой стороне конверта расположен фотопортрет Цоя, а также цитата из его интервью: «Моя душа — в моих песнях. А живу я надеждой на лучшее время!».

Тираж каждой марки и, соответственно, блока — 7 000 экземпляров. Конвертов было выпущено 1 200 штук.

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