Лукашенко начал совещание словами: «Я пока живой и не за границей»

Президент Беларуси Александр Лукашенко, открывая 14 августа совещание по работе строительной отрасли, заявил, что «пока живой и не за границей».



«Для начала, я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: президент покинул страну и находится за границей», — приводит его слова БЕЛТА.



Происходящие на предприятиях страны забастовки Лукашенко назвал попыткой его противников «раскачать трудовые коллективы». Он предостерег рабочих от участия в забастовках, так как считает, что остановка производства сыграе на руку другим странам. «Вы сегодня не произведете 10 тракторов, не поставите на рынок, завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику россияне», — сказал Лукашенко.



При этом он ничего не сказал о требованиях рабочих, которые выступили за прекращения насилия силовиков против мирных протестующих, освобождения задержанных и политзаключенных, проведения честных выборов. «Хотите — бастуйте, хотите работать — работайте», — заявил Лукашенко.