Проверки «МВД ДНР» спровоцировали пробки на выезде из Донецка

«МВД» при группировке «ДНР» с утра проводит усиленные проверки в поселке Авдотьино под Донецком. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



При этом проверки спровоцировали пробки на выезде из Донецка, свидетельствует сервис «Яндекс.Пробки».

Telegram-канал Dontel отмечает, что едущие на пункт пропуска «Новоазовск», расположенный на границе с Россией, вынуждены стоять в часовых пробках и, не дождавшись своей очереди, ехать на другой пункт пропуска. Кроме того, временно прекращена работа автобусных маршрутов с АС «Центр» в Донецке, которые проезжают через указанную территорию.



Также отмечается, что с утра дорога в Авдотьино была перекрыта «МВД». Сотрудники «полиции» ходят по домам, проверяют паспорта всех проживающих, документы на транспортные средства, опрашивают местных жителей о наличии оружия, наркотиков и прочих незаконных вещей.



На проходящих рядом трассах из Донецка в сторону Старобешево около предприятия ООО «Тепличный», ресторана «Каспий» и населенного пункта Марьяновка организованы локальные блокпосты для проверок проезжающих автомобилей. «Силовики ДНР» переписывают количество пассажиров и выдают «талон». Выпускают из города только «транзитные» автомобили. Отмечается, что сейчас можно въехать в Авдотьино, но выезд из поселка запрещен.



В «МВД ДНР» сообщили, что в результате отработкти в Авдотьино уже выявлено 2 незаконных посева конопли, 3 незарегистрированных охотничьих ружья, 2 гражданина без регистрации и документов.