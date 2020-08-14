На одном из предприятий в Славянске коронавирусом заболели трое работников. Остальных сотрудников отправят на самоизоляцию. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.



«Трое инфицированных на одном предприятии уже считаются вспышкой. Но это ни в коем случае не означает, что все без исключения работники должны будут находиться на самоизоляции, а предприятие закроют», - отметила начальница отдела здравоохранения горсовета Елена Джим во время заседания городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

С начала карантина в Славянске выявлено 475 случая заболевания коронавирусом. Из них 444 человека уже выздоровели, а трое – умерли. Продолжают лечение 28 пациентов.



Ранее вспышка коронавируса произошла в Славянском психоневрологическом интернате, где произошла COVID-19 заболели около 300 человек. Большинство из них — пациенты пансионата.