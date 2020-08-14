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Тихановская объявила о создании Координационного совета по передаче власти в Беларуси

14 августа 2020, 15:57

Тихановская объявила о создании Координационного совета по передаче власти в Беларуси

Светлана Тихановская объявила о создании Координационного совета для обеспечения передачи власти в Беларуси. Ее обращение опубликовано в Telegram-канале «Пул Первой».

«В этот координационный совет должны войти все, кто заинтересован в диалоге и мирной передаче власти — трудовые коллективы, партии, профсоюзы и другие организации гражданского общества, — заявила Тихановская, обращаясь к организациям, которые поддержали ее на президентских выборах и после них.

«Нам очень нужна ваша помощь и опыт. Нам нужны ваши связи, контакты, экспертные советы и поддержка», — подчеркнула она.

Ранее Тихановская в видеообращении призвала мэров белорусских городов организовать на выходных мирные массовые акции, чтобы жители могли выразить свой протест против результатов президентских выборов.

По данным ЦИК Беларуси, действующий президент Александр Лукашенко набрал на выборах 80,1% голосов, а Светлана Тихановская — 10,1%. 

В Беларуси продолжаются акции протеста, к которым присоединились рабочие крупных предприятий. Они выступают против насилия со стороны силовиков и требуют честных выборов.

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