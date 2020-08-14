Хуг дал совет, как сохранить перемирие на Донбассе

Для устойчивого перемирия на востоке Украины необходимо дальнейшее выполнение мер, предусмотренных Минскими соглашениями. В частности, разведение сил и верификация отвода тяжелого вооружения.



Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» заявил бывший первый заместитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.



«Сейчас прекращение огня держится и это хорошо, но оно должно держаться постоянно и устойчиво. Это значит, что все меры, которые предусматривают Минские соглашения, такие как разведение сил, и верификация отвода тяжелого вооружения должны начать выполняться», — сказал он.



По его мнению, без этих шагов остается риск, что ситуация вернется в прежнее положение. «Это хороший момент и возможность, которая не должна быть потеряна. Читая отчеты ОБСЕ, я очень счастлив, видя, что перемирие работает», — добавил он. По словам Хуга, он особенно рад за гражданское население Донбасса.

На Донбассе с 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля.



После этого обстрелы в регионе не прекратились, но их количество резко уменьшилось.



Власти Украины отмечают, что после начала «режима тишины» на Донбассе не было погибших и раненых в рядах вооруженных сил в результате обстрелов.