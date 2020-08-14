В СБУ заявили о задержании боевика группировки «ЛНР»

СБУ задержала боевика группировки «ЛНР», который подозревается в участии в боевых действиях против украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба спецслужбы.



«Злоумышленник присоединился к незаконным вооруженным формированиям во время отбывания наказания в одной из исправительных учреждений региона за совершение тяжкого преступления. За это был освобожден из колонии. Впоследствии боевик скрывался на подконтрольной украинской власти территории, где поселился недалеко мест дислокации подразделений ВСУ на линии соприкосновения», - говорится в сообщении.



Задержанному сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участии в незаконных вооруженных формированиях.



Суд взял его под арест.