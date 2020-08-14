Депутата Ясиноватского горсовета объявили в розыск

Депутата Ясиноватского городского совета Донецкой области, которого подозревают в финансировании батальона «Восток», объявили в розыск. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.



Досудебным расследованием установлено, что депутат является одним из основателей и генеральным директором ООО, зарегистрированного на временно оккупированной территории Донецкой области. Летом 2014 года он принял решение об изготовлении на своем предприятии противотанковых заграждений и установки на грузовых автомобилях незаконного вооруженного формирования «Восток» спаренных зенитных установок ЗУ-23-2 калибра 23 мм.



«Таким образом, подозреваемый принимал непосредственное участие в модернизации военного склада незаконного вооруженного формирования «Восток», который под контролем РФ воевал против Вооруженных Сил Украины и других военных подразделений в период проведения АТО», - говорится в сообщении.



Подозрение депутату в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений) сообщено заочно.



Сейчас досудебное расследование приостановлено в связи с объявлением подозреваемого в розыск.