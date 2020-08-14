Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Депутата Ясиноватского горсовета объявили в розыск

14 августа 2020, 17:06

Депутата Ясиноватского горсовета объявили в розыск

Депутата Ясиноватского городского совета Донецкой области, которого подозревают в финансировании батальона «Восток», объявили в розыск. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Досудебным расследованием установлено, что депутат является одним из основателей и генеральным директором ООО, зарегистрированного на временно оккупированной территории Донецкой области. Летом 2014 года он принял решение об изготовлении на своем предприятии противотанковых заграждений и установки на грузовых автомобилях незаконного вооруженного формирования «Восток» спаренных зенитных установок ЗУ-23-2 калибра 23 мм.

«Таким образом, подозреваемый принимал непосредственное участие в модернизации военного склада незаконного вооруженного формирования «Восток», который под контролем РФ воевал против Вооруженных Сил Украины и других военных подразделений в период проведения АТО», - говорится в сообщении.

Подозрение депутату в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений) сообщено заочно. 

Сейчас досудебное расследование приостановлено в связи с объявлением подозреваемого в розыск.

ТЕГИ

Организации
ДНР батальон Восток
Места
Ясиноватая

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:24
«Едут очень медленно». Ситуация на КПВВ «Новотроицкое» сегодня днем
14:47
Проверки «МВД ДНР» спровоцировали пробки на выезде из Донецка
12:34
«А живу я надеждой на лучшее время!» В Донецке выпустили почтовые марки и конверты с Виктором Цоем
11:24
«ЛНР»: Местный житель подорвался на взрывном устройстве в районе Обозного
11:16
Абитуриентам с неподконтрольных территорий продлили срок подачи документов в вузы
10:46
«ДНР» за сутки зарегистрировала 42 новых случая заболевания COVID-19
09:24
«ЛНР»: Количество заболевших коронавирусом увеличилось до 628
08:22
Беспилотники ОБСЕ глушили под Донецком
23:01
ОБСЕ зафиксировала новые мины под Луганском
15:21
«ЛНР» приговорила подростка к 9 годам тюрьмы за убийство несовершеннолетнего
12:37
Пушилин надеется, что РФ передаст «ДНР» вакцину от коронавируса
10:58
«ДНР»: Заболевших коронавирусом уже более 2 тысяч. За сутки – две смерти
10:26
«ДНР» откроет КПВВ «Еленовка» для въезда и выезда 14 августа
09:11
«ЛНР»: Число инфицированных COVID-19 выросло до 626 человек
22:47
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
все новости
19:24
ЕС одобрил введение санкций против Беларуси
18:36
Зеленского просят утвердить День скорби по мирным жителям, погибшим из-за боев на Донбассе
18:07
Боевики трижды открывали огонь с начала суток
17:06
Депутата Ясиноватского горсовета объявили в розыск
16:32
В СБУ заявили о задержании боевика группировки «ЛНР»
16:29
Хуг дал совет, как сохранить перемирие на Донбассе
15:57
Тихановская объявила о создании Координационного совета по передаче власти в Беларуси
15:44
На предприятии в Славянске — вспышка коронавируса
15:24
«Едут очень медленно». Ситуация на КПВВ «Новотроицкое» сегодня днем
15:20
Кулеба надеется, что ситуация в Беларуси стабилизируется и переговорную площадку менять не придется
14:47
Проверки «МВД ДНР» спровоцировали пробки на выезде из Донецка
14:07
ЦИК Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов
13:58
ДТЭК может обесточить госшахту в Угледаре
13:37
«Желтая» зона карантина: в Киева назвали ограничения, которые введут с 17 августа
13:13
Минобороны: Возле Авдеевки зафиксирован один обстрел
все новости
ВИДЕО
Кондиционеры способствуют распространению коронавируса? Вот что известно ►
12 августа, 12:18
В Беларуси продолжаются протесты. Снова начались задержания
11 августа, 22:03
Экономика Донбасса: Между войной, пандемией и политикой. Большой репортаж ►
10 августа, 14:35

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция