Боевики трижды открывали огонь с начала суток

С начала суток боевики трижды открывали огонь на Донбассе. Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил.



Все случаи нарушения «режима тишины» зафиксированы вблизи Авдеевки Донецкой области, где боевики открывали неприцельный огонь из стрелкового оружия.



В штабе отмечают, что украинские военные не открывали ответный огонь.



Кроме этого, на подконтрольной территории работают саперы, которые разминировали более 6 гектаров территории и передали на уничтожение 83 взрывоопасных предмета.



Также проводятся работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. За минувшие сутки спасатели отремонтировали 11 домов, еще на 18 объектах работы продолжаются.