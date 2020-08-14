Зеленского просят утвердить День скорби по мирным жителям, погибшим из-за боев на Донбассе

Представители органов местного самоуправления и общественные деятели просят президента Владимира Зеленского утвердить на государственном уровне День скорби по гражданским лицам, погибшим результате конфликта на Донбассе. Об этом говорится в манифесте на сайте «Черные дни Донбасса».



Авторы манифеста напомнили, что по данным ООН с начала вооруженных действий на востоке Украины погибли более 13 тысяч человек, ещё около 30 тысяч получили ранения.



«Более четверти из этого числа составляют гражданские лица, включая женщин, стариков и детей. Эти люди достойны памяти. Мы считаем необходимым ввести на государственном уровне день памяти гражданских лиц, погибших в результате военных действий на Донбассе», — отмечают они.



Инициаторы манифеста сообщили, что создадут петицию с обращением к президенту Зеленскому об утверждении такого дня.



В рамках инициативы также запланированы общественные слушания.



«Черные дни Донбасса» — 16 эпизодов, выбранные участниками движения, которые произошли за время конфликта по обе стороны линии соприкосновения.



«К огромному сожалению, за время войны в обеих частях разделённого региона привыкли оплакивать только "своих" жертв. Тех, которых убила "та сторона". Мы считаем, что должно быть оказано равное внимание всем погибшим гражданским лицам», — подчеркивается в манифесте.



«Конечно, в будущем мы бы хотели, чтобы каждый из этих случаев был расследован, были найдены виновные, и свершилось правосудие. Но это не наша задача и цели. Сейчас мы лишь хотим почтить память наших погибших земляков», — отмечается в нем.



Манифест подписали Краматорска Андрей Панков, мэр Донецка (2002 — 2014) Александр Лукьянченко, глава ОО «Национальная платформа примирения и единства» Сергей Сивохо, глава правления ОО «Донбасский институт региональной политики» Энрике Менендес, глава правления ОО «Ответственные граждане» Ольга Косе, философ, глава стратегической группы «София» Андрей Ермолаев, политолог, глава фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко, Павлополський сельский голова Сергей Шапкин, специалист по защите детей Дарья Касьянова, правозащитник Владимир Чемерис и другие.