Зеленский рассказал Нетаньяху о ситуации на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху рассказал ему о ситуации на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Нетаньяху поприветствовал достижение договоренности о всеобъемлющем режиме прекращения огня на линии соприкосновения.



Зеленский рассказал собеседнику о гуманитарной ситуации и ситуации с безопасностью в регионе. В частности, он указал на отдельные случаи нарушения «режима тишины» боевиками, и подчеркнул, что в целом перемирие соблюдается.



Зеленский также поздравил Нетаньяху с достижением договоренностей о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ.



Стороны также обсудили меры по борьбе с пандемией COVID-19 и двустороннее сотрудничество. Так, Зеленский высказал заинтересованность Украины в закупке израильской вакцины против коронавируса, которая в настоящее время проходит испытания в Израиле.