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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

14 августа 2020, 21:52

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

За четверг, 13 августа, на подконтрольной властям территории Донецкой области выявили семерых больных коронавирусом. Четверо новых заболевших зафиксированы в Угледаре и три — в Мариуполе. С начала пандемии на Донетчине подтверждено 1049 случаев COVID-19. Из них 865 человека выздоровели, а 14 — умерли.

В Луганской области зафиксировано пять новых случаев заболевания COVID-19: четверо заболевших из города Северодонецк и один — из Новоайдарского района. За все время исследований на Луганщине диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 177 человек. Из них 121 пациент выздоровел, один — умер.

В отдельных районах Донецкой области зафиксировано 42 новых случая заболевания COVID-19, заявили в группировке «ДНР». Всего формирование признает коронавирус у 2057 человек. Из них выписаны — 978 человек, летальных случаев — 115.

В отдельных районах Луганской области число пациентов с коронавирусом выросло до 628. У двоих из них диагноз подтвердился за прошедшие сутки. Как утверждают в группировке, с начала пандемии 597 человек выздоровели, 15 — скончались. Официальных данных о ситуации с распространением COVID-19 на оккупированных территориях нет.

Общество

Беларусь передала России задержанных в июле наемников частной военной компании «Вагнера». Экстрадиции 28-ми из них Украина добивалась в связи с обвинениями, касающимися участия боевиков ЧВК в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков «ДНР/ЛНР».

Прием документов для абитуриентов с временно оккупированных территорий продлили до 23 октября.

Представители органов местного самоуправления и общественные деятели просят президента Владимира Зеленского утвердить на государственном уровне День скорби по гражданским лицам, погибшим в результате конфликта на Донбассе.

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