Кулеба исключил объединение вопросов Крыма и Донбасса

Объединение вопросов отдельных районов Донбасса и Крыма только усложнит процесс деоккупации этих территорий. Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью «Украинскому радио».



«Если мы хотим усложнить вопросы и деоккупации Крыма, и деоккупации Донбасса, то тогда это надо объединять. А, если мы хотим двигаться по обоим направлениям, тогда мы должны по каждому треку двигаться отдельно», — считает он.



Кулеба сожалеет, что в 2014 году для крымского вопроса не был создан формат по примеру нормандского.



«И нам сейчас приходится наверстывать. Это гораздо сложнее делать, я вам честно скажу. Но, мы как раз работаем над созданием этого формата», — заявил министр.



По его словам, МИД намерен предложить президенту Зеленскому формат международной платформы по Крыму. Для создания стратегии деоккупации полуострова министерство взаимодействует с вице-премьер-министром по реинтеграции Алексеем Резниковым, представительством президента в АР Крым и другими министерствами.



«И я считаю, что этот вопрос достоин решения СНБО. Поэтому мы планируем передать этот "единый пакет" в СНБО для окончательного согласования и рассмотрения», — добавил Кулеба.