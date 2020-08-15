В ВСУ выявили еще 35 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано 35 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Три военнослужащих и один сотрудник ВСУ госпитализированы в Военно-медицинский клинический центр Западного региона и Военно-медицинский клинический центр Северного региона. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.



Остальные лечатся дома под контролем медицинской службы: 14 военнослужащих и 3 работника ВСУ во Львовской области, один военнослужащий в Киевской области, 2 военнослужащих в Ивано-Франковской области, 4 военнослужащих в Винницкой области, 3 военнослужащих в Одесской области, а также 2 военнослужащих и 2 работника ВСУ в Ровенской области.



По состоянию на 10:00 15 августа коронавирусом в ВСУ болеет COVID-19 401 человек. Еще 762 человека выздоровели, летальных случаев — 6.

В Украине зафиксирован новый антирекорд по количеству выявленных в течение суток случаев COVID-19 — в пятницу, 14 августа, коронавирус диагностировали у 1847 человек.