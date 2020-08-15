Лукашенко поговорил с Путиным. Кремль напомнил о «союзном государстве»

Президенты Беларуси и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор на фоне продолжающихся в Беларуси протестов из-за результатов президентских выборов. Беседа состоялась по инициативе беларусской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.



Лукашенко рассказал Путину о ситуации в Беларуси.



«С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы», — говорится в сообщении.



В свою очередь, Путин позитивно оценил передачу 32-х боевиков ЧВК «Вагнера», задержанных в Беларуси в конце июля.



Собеседники также договорились о «продолжении регулярных контактов на различных уровнях и подтвержден настрой на укрепление союзнических отношений».



Ранее на сегодняшнем совещании с приближёнными Лукашенко заявил о необходимости срочно связаться с Путиным из-за ситуации в стране.



«Фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси», — цитирует его слова БЕЛТА.

14 августа Беларусь передала России задержанных в июле наемников частной военной компании «Вагнера». Экстрадиции 28-ми из них Украина добивалась в связи с обвинениями, касающимися участия боевиков ЧВК в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков «ДНР/ЛНР».



Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Беларуси странным и неприемлемым в дружеских межгосударственных отношениях.