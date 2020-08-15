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Задержанные в Минске правозащитники «Восток SOS» вернулись домой

15 августа 2020, 19:49

Задержанные в Минске правозащитники «Восток SOS» вернулись домой

Задержанные в Минске украинские правозащитники и журналисты Константин Реуцкий и Евгений Васильев вернулись в Украину. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Реуцкий и Васильев только что пересекли границу. Они уже в Украине, а значит, дома. Спасибо команде посольства Украины в Беларуси, которая успешно решила ряд вопросов и обеспечила логистику», — написал он в Twitter.

Об их возвращении сообщила также и жена Васильева Ирина Митцюк.

Реуцкий и Васильев были задержаны белорусскими силовиками вечером 12 августа в Минске. Сообщалось, что украинским правозащитникам выдвинуты обвинения по статье о «массовых беспорядках». В Минск они прибыли для подготовки материалов о протестах, которые начались после выборов президента Беларуси.

14 августа Реуцкого, Васильева, а также украинку Оксану Алешину выпустили из СИЗО. 

Белорусские силовики также задержали гражданина Украины Романа Шишко. В пятницу президент Владимир Зеленский заявил, что ведутся переговоры об его освобождении.

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