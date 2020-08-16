Штаб ООС не зафиксировал нарушений режима прекращения огня на Донбассе в субботу

За минувшие сутки штаб операции Объединенных сил не зафиксировал нарушений режима прекращения огня ни на одном из участков на Донбассе.



В штабе отметили, что украинские военнослужащие полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.



«С начала текущих суток, 16 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет», - подытожили в штабе ООС.