В Украине 1637 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки

В Украине за минувшие сутки, 15 августа, коронавирусная инфекцию выявили у 1637 человек. В тоже время 392 пациента выздоровели вчера, а 33 — умерли от осложнений. Об этом свидетельствуют данные карты СНБО по распространению коронавируса.



Перед этим в Украине трое суток подряд фиксировалось рекордное количество новых больных. Последний суточный рекорд зафиксировали 14 августа — 1847 инфицированных.



Количество инфицированных составило на утро воскресенья 91356 человек, выздоровевших – 47 822, умерли с начала пандемии от коронавируса 2068 человек. Сейчас в Украине болеет 41 466 человек.



При этом превышение количества заболевших над количеством выздоровевших зафиксировано за минувшие сутки во всех областях Украины, кроме Луганской, где новых случаев заболевания и выздоровления не было.



Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (228) и в Черновицкой области (183).