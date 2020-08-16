«ДНР» зарегистрировала шесть новых случаев коронавируса

Так называемый «минздрав» группировки «ДНР» за минувшие сутки зарегистрировал шесть новых случаев инфицирования коронавирусом.



Все новые случаи якобы обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее, из них 1 медицинский работник. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.



Всего по состоянию на 16 августа группировка признает 2090 случаев инфекции COVID-19. Из них на лечении – 971 пациентов, выписаны – 1002 человека, летальных случаев – 117.



Утверждается, что коронавирусная инфекция была выявлена у 109 человек, прибывших из подконтрольной Украине территории начиная с 25 июня 2020 года.