Лукашенко отвергает возможность повторных выборов. В Минске проходят два противоборствующих митинга

Фото: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко категорически отвергает возможность проведения в стране новых президентских выборов. Об этом он заявил на митинге перед своими сторонниками на площади Независимости в Минске, перед Домом правительства, передает «Интерфакс-Украина».



Лукашенко также считает, что в Европе хотят построить цепь от Вильнюса до Киева из 300 тысяч человек, и это он воспринимает как угрозу внешнего вмешательства.



«Эта цепь — санитарный кордон, который мы разрушили в середине 90-х. И за это нас ненавидят на Западе. Мы не должны стать санитарной зоной между Востоком и Западом, мы не должны стать отхожим местом Европы», — заявил Лукашенко.



«Нам не нужно заморское правительство, нам нужно свое правительство, свое руководство. И мы будем его избирать», — сказал Лукашенко.



Он также считает, что существует угроза прихода солдат НАТО в Белоруссию.



Кроме этого, он предупредил, что рабочие не смогут вернуться на свои рабочие места, если покинут их для участия в забастовках.



По данным госагентства БелТА, на митинг в поддержку Александра Лукашенко пришло более 70 тысяч человек.

Фото: Tut.by

Затем в белорусской столице у стелы «Минск — город-герой» началась многотысячная акция солидарности.



Участники акции распределены по четырем частям перекрестка у стелы. Они держат бело-красно-белые флаги, цветы, воздушные шары.



По сообщениям СМИ, мобильная связь в месте проведения акции практически отсутствует. К месту ее проведения из разных концов города продолжают стекаться люди.



По подсчетам TUT.BY, около стелы «Минск — город-герой» собрались около 200 000 человек.

Фото: Tut.by