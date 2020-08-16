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Боевики отказали в проезде ОБСЕ под Донецком и у неподконтрольного участка границы

16 августа 2020, 17:05

Боевики отказали в проезде ОБСЕ под Донецком и у неподконтрольного участка границы

Боевики на Донетчине отказали в проезде наблюдателям миссии ОБСЕ в Хорошово, Марьяновке и в Бессарабке. Последний населенный пункт находятся вблизи неподконтрольного участка границы с Российской Федерацией. Об этом сообщается в отчете миссии.

Так, на временном блокпосте у Хорошово боевик не пропустил патруль СММ, сославшись на «проводившуюся в районе операцию».

«Наблюдатели видели 8 членов вооруженных формирований (все явно вооружены) в форме с надписью "милиция" на указанном блокпосте и отметили, что осуществлялась проверка всего пассажиро-транспортного потока, следовавшего с севера на юг», — говорится в сообщении.

Недалеко от села Бессарабка вооруженный боевик сказал членам команды миссии, что проезд дальше не разрешен, после того, как наблюдатели не предоставили план патрулирования. В тоже время гражданским пешеходам и транспортным средствам разрешалось проходить и проезжать.

Кроме этого, на блокпосте у села Марьяновка 6 членов вооруженных формирований не пропустили патруль СММ без объяснения причин.

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ОБСЕ
Места
Марьяновка Хорошово Бессарабка

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