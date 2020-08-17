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Тихановская заявила о готовности стать «национальным лидером» Беларуси

17 августа 2020, 08:53

Тихановская заявила о готовности стать «национальным лидером» Беларуси

Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская записала новое обращение к гражданам страны. В нем она заявила о готовности возглавить государство на время подготовки к новым выборам.

«Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера», — заявила она.

В этот период, по словам Тихановской, будут освобождены все политические заключенные и «в кратчайшие сроки» подготовлена новая законодательная база и условия для организации новых президентских выборов.

Также она призвала силовиков «не исполнять преступные приказы и перейти на сторону народа».



По данным ЦИК Беларуси, действующий президент Александр Лукашенко набрал на выборах 80,1% голосов, а Светлана Тихановская — 10,1%. Тихановская и ее штаб результаты голосвания не признали.

В Беларуси продолжаются массовые акции протеста и забастовки на предприятиях. Участники требуют отставки Лукашенко и проведения честных выборов.

Тихановская уехала из Беларуси в Литву в начале прошлой недели под давлением властей. Ее муж Сергей продолжает находиться в белорусском СИЗО. Его задержали в мае, не дав принять участие в президентских выборах.

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