Тихановская заявила о готовности стать «национальным лидером» Беларуси

Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская записала новое обращение к гражданам страны. В нем она заявила о готовности возглавить государство на время подготовки к новым выборам.



«Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера», — заявила она.



В этот период, по словам Тихановской, будут освобождены все политические заключенные и «в кратчайшие сроки» подготовлена новая законодательная база и условия для организации новых президентских выборов.



Также она призвала силовиков «не исполнять преступные приказы и перейти на сторону народа».









По данным ЦИК Беларуси, действующий президент Александр Лукашенко набрал на выборах 80,1% голосов, а Светлана Тихановская — 10,1%. Тихановская и ее штаб результаты голосвания не признали.



В Беларуси продолжаются массовые акции протеста и забастовки на предприятиях. Участники требуют отставки Лукашенко и проведения честных выборов.



Тихановская уехала из Беларуси в Литву в начале прошлой недели под давлением властей. Ее муж Сергей продолжает находиться в белорусском СИЗО. Его задержали в мае, не дав принять участие в президентских выборах.