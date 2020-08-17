В Украине выявили 1464 заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в Украине выявлено 1 464 заболевших коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга коронавируса СНБО.



Кроме того, за сутки 342 человек выздоровели, а 21 — умер.



За все время исследований в Украине подтверждено 92 820 случаев заболевания COVID-19. Из них 48 164 человек выздоровели, а 2 089 — скончались. Продолжают болеть 42 567 человека, что на 1 101 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Ровненской (178), Черновицкой (165), Ивано-Франковской (164) областях.



Ситуация в регионах:





У властей Украины нет данных о ситуации с коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областях и в аннексированном Крыму.



Вчера, 16 августа, сообщалось о 1637 заболевших, 15 августа — о 1847 новых заразившихся за сутки, 13 августа — о 1732 инфицированных.