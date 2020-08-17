В России заметили грузовики силовиков, которые движутся в сторону Беларуси

Несколько десятков грузовиков «Урал» и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков, идентичных машинам Росгвардии, заметили 16 августа на российских трасса, когда они двигались в сторону границы с Беларусью. Об этом сообщает Conflict Intelligence Team.



Читатель издания «Фонтанка» сообщил, что на дороге между Петербургом и Псковом ехали около 30-40 грузовиков и несколько военных внедорожников с личным составом. По оценке CIT, в них могли ехать «не менее 600 бойцов». В Западном военном округе сообщили изданию, что «представленные образцы техники не стоят на вооружении войск» округа.

Едут в Белоруссию? На дороге Петербург — Псков заметили колонну автозаков без номеров https://t.co/j1J9rbiUr3 pic.twitter.com/xAdjuTWiMx — Фонтанка. Новости (@fontanka_news) August 16, 2020

Кроме того, на дороге Москва — Минск машины без опознавательных знаков заметили несколько читателей «Медузы».

Видео с этими грузовиками также опубликовал журналист Василий Максимов, получивший запись от коллеги. По данным CIT, это видео сняли в 83 километрах от границы с Беларусью.

Сегодня под Питером в сторону Луги (и белорусской границы соответственно) были замечены колонны грузовиков без номеров и обозначений. А это прислал коллега уже из-под Смоленска. Он видел, что внутри люди в черной форме без опознавательных знаков в сторону РБ. pic.twitter.com/ULEtpmdFR9 — vasily_maximov (@maximov_vasily) August 16, 2020

«Медиазона» смогла найти еще два видео с грузовиками, опубликованные 16 августа.

Пересекли ли эти грузовики белорусскую границу, на данный момент неизвестно.

За последние двое суток президент Беларуси Александр Лукашенко дважды общался по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Это происходило на фоне массовых акций за отставку Лукашенко, которые проходят во многих городах страны после президентских выборов. По словам белорусского президента, они договорились с Путиным, что «при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь».