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В России заметили грузовики силовиков, которые движутся в сторону Беларуси

17 августа 2020, 10:18

В России заметили грузовики силовиков, которые движутся в сторону Беларуси

Несколько десятков грузовиков «Урал» и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков, идентичных машинам Росгвардии, заметили 16 августа на российских трасса, когда они двигались в сторону границы с Беларусью. Об этом сообщает Conflict Intelligence Team.

Читатель издания «Фонтанка» сообщил, что на дороге между Петербургом и Псковом ехали около 30-40 грузовиков и несколько военных внедорожников с личным составом. По оценке CIT, в них могли ехать «не менее 600 бойцов». В Западном военном округе сообщили изданию, что «представленные образцы техники не стоят на вооружении войск» округа.

Кроме того, на дороге Москва — Минск машины без опознавательных знаков заметили несколько читателей «Медузы».

Видео с этими грузовиками также опубликовал журналист Василий Максимов, получивший запись от коллеги. По данным CIT, это видео сняли в 83 километрах от границы с Беларусью.

«Медиазона» смогла найти еще два видео с грузовиками, опубликованные 16 августа. 

Пересекли ли эти грузовики белорусскую границу, на данный момент неизвестно.

За последние двое суток президент Беларуси Александр Лукашенко дважды общался по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Это происходило на фоне массовых акций за отставку Лукашенко, которые проходят во многих городах страны после президентских выборов. По словам белорусского президента, они договорились с Путиным, что «при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь».

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