За сутки на Луганщине выявили 6 случаев COVID-19

Шестеро человек получили положительные результаты на COVID-19 за прошедшие сутки на подконтрольной территории Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



Трое заболевших из города Северодонецк: один из круга контактных лиц; один находился на самоизоляции; еще один был госпитализирован с пневмонией.



Еще трое заболевших из Старобельского района. Все они из числа ранее установленных контактных лиц.



С начала пандемии в Луганской области без учета неподконтрольной территории зафиксировано 185 случаев заболевания коронавирусом: 125 выздоровели, один — умер.

За минувшие сутки в Украине выявлено 1 464 заболевших коронавирусом.