За сутки в ВСУ — 3 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано 3 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



«Из них на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 3 человека (Львовская область — 2 военнослужащих и Житомирская — 1 военнослужащий)», — говорится в сообщении.



По состоянию на 10:00 17 августа коронавирусом в ВСУ болеет 427 человек: 772 человека выздоровели, летальных случаев — 6.



На изоляции, в том числе самоизоляции, 737 человек.

За минувшие сутки в Украине выявлено 1 464 заболевших коронавирусом.