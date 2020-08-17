Злочевского заочно арестовали по делу о взятке в $6 млн

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского по делу о попытке подкупить руководство НАБУ и САП за 6 млн долларов. Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий, передает «Интерфакс-Украина».



«Суд избрал заочную меру пресечения — такую как содержание под стражей — именно нашему фигуранту. Это дополнительная информация к объявлению в розыск», — сказал Холодницкий на совместной с руководителем Национального антикоррупционного бюро пресс-конференции.



«Я уверен, что мы это дело закончим в сроки досудебного расследования , поскольку доказательства собраны надлежащим образом», — отметил руководитель САП.

11 августа НАБУ объявило в розыск министра экологии и природных ресурсов (июль 2010 — апрель 2012) Николая Злочевского.



Злочевского подозревают в организации дачи взятки руководству антикоррупционных органов (НАБУ и САП) при предыдущей власти в размере 6 млн долларов за закрытие уголовного производства против Burisma, нефтегазовой фирмы экс-чиновника. В САП и НАБУ также считают, что к делу могут быть причастны сотрудники Офиса генерального прокурора.



12 июня первый замначальника главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко, директор по правовым вопросам в Burisma Андрей Кич и экс-руководительница одного из департаментов Госфискальной службы Елена Мазурова пытались передать 6 млн долларов Артему Сытнику и Назару Холодницкому. Они арестованы с альтернативой внесения залога в размере 40, 84 и 120 млн гривен.



В Офисе генпрокурора начали служебное расследование по факту возможного незаконного вмешательства в Единый реестр досудебных расследований работником ведомства для проверки информации о закрытии уголовного производства против Злочевского.