Аваков: Пострадавшие от лесных пожаров на Луганщине получили компенсации

Пострадавшие в результате лесных пожаров в Луганской области в начале июля получили компенсации. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на совещании под председательством президента Владимира Зеленского.



«Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что все люди, которые пострадали в результате пожаров в начале июля в Луганской области, получили выплаты и компенсации», — сообщает пресс-служба президента.

Лесной пожар начался 6 июля вблизи сел Осколоновка и Капитаново Новоайдарского района. Из-за порывов ветра огонь распространился на жилой сектор с. Смоляниново и садовый кооператив. Общая площадь пожара составляет около 5 тысяч гектаров.



В результате пожара погибли по меньшей мере пять местных жителей. Еще один человек умер в больнице.



Как сообщалось, компенсация пострадавшим за сгоревший дом составит 300 тыс. гривен, за частично разрушенный дом — 50 тыс. гривен, за потери — 20 тыс. гривен. Семи погибших получат по 200 тыс. гривен.