Зеленский провел закрытое совещание с силовиками из-за ситуации в Беларуси

Президент Владимир Зеленский провел закрытое совещание с руководителями разведывательных органов, силовых структур, а также с главами ряда облгосадминистраций из-за ситуации в Беларуси. Об этом сообщается на сайте главы государства.



«Была проведена оценка всех возможных сценариев дальнейшего развития сегодняшнего внутриполитического обострения в соседней стране, включая различные типы эскалации, учитывая так называемые "гибридные типы" мировых конфликтов. Кроме того, проведен анализ рисков непосредственно для Украины, возникающих в связи с тем или иным развитием ситуации», — отмечается в сообщении.



На Банковой подчеркнули, что во время совещания детально проанализирована как внутриполитическая ситуация в непосредственно Беларуси, так и многочисленные внешние факторы, которые могут повлиять на развитие событий после прошедших в этой стране президентских выборов.



В воскресенье президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая перед своими сторонниками на митинге в Минске, заявил, что страны Балтии и Украина «приказывают» провести в стране новые президентские выборы, и категорически отвергнул такую возможность, заявив, что в таком случае «мы погибнем как государство, как нация».



В Офисе президента Украины опровергли такое заявление Лукашенко: «Это не просто откровенная ложь. Это сознательное нагнетание. Сознательное провокационное поведение. Для чего? Или даже не так: при чем здесь Украина, если события касаются исключительно Беларуси и внутреннего недоверия?». У Зеленского призвали руководство Беларуси уважать право своих сограждан на жизнь, здоровье и свободу, подчеркнув: от этого зависит будущее не только государства, но и политиков.

По данным ЦИК Беларуси, действующий президент Александр Лукашенко набрал на выборах 80,1% голосов, а Светлана Тихановская — 10,1%. Тихановская и ее штаб результаты голосвания не признали.



В Беларуси продолжаются массовые акции протеста и забастовки на предприятиях. Участники требуют отставки Лукашенко и проведения честных выборов.