ООС: С начала суток на Донбассе не зафиксировано ни одного обстрела

С начала суток на Донбассе не зафиксировано нарушение режима тишины. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«С начала текущих суток в полосах ответственности наших боевых бригад, которые выполняют задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано», - сказано в сообщении.



В то же время в штабе заявили, что боевики проводят инженерные работы на отдельных участках.



«17 августа украинскими военными обнаружен один факт дополнительного инженерного оборудования позиций противником в сторону наших подразделений неподалеку Водяного, со стороны территории временно оккупированного населенного пункта Ужовка», - говорится в сообщении.